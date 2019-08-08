Полицейские нашли всех, кто перекрыл движение для танцев на улице Кирова

08.08.2019 19:00 378

Полицейские установили личности всех участников инцидента, который произошел 6 августа на улице Кирова в Калуге, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все они вызваны в отделение полиции для объяснений. В отношении шестерых местных жителей - пятерых молодых людей и одной девушки в возрасте от 21 до 26 лет, составлены протоколы об административных правонарушениях. В том числе 2 протокола за нарушение правил дорожного движения и правил остановки или стоянки транспортных средств.

С любителями танцев на проезжей части провели профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Фото: скрин с камер видеонаблюдения «Безопасный город».