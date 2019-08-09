Чтобы улететь на море, автолихач рассчитался с долгами

09.08.2019 08:55 110

Калужанин получил от приставов «письма счастья», в которых говорилось о том, что против него возбуждено 26 исполнительных производств на сумму 15 тысяч рублей.

Это долги по штрафам ГИБДД: мужчина любил превысить скорость, но не спешил оплатить штрафы. Об этом сообщает пресс-служба областной ФССП 8 августа.

Собравшись на отдых в Турцию, автолихач решил рассчитаться с долгами, что и сделал через платежный терминал в Управлении судебных приставов области.

Фото: pxhere.com.