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Чтобы улететь на море, автолихач рассчитался с долгами

09.08.2019 08:55 0 110
Чтобы улететь на море, автолихач рассчитался с долгами

Калужанин получил от приставов «письма счастья», в которых говорилось о том, что против него возбуждено 26 исполнительных производств на сумму 15 тысяч рублей.

Это долги по штрафам ГИБДД: мужчина любил превысить скорость, но не спешил оплатить штрафы. Об этом сообщает пресс-служба областной ФССП 8 августа.

Собравшись на отдых в Турцию, автолихач решил рассчитаться с долгами, что и сделал через платежный терминал в Управлении судебных приставов области.

 

Фото: pxhere.com.


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