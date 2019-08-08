Грабитель вырвал сумочку у калужанки

08.08.2019 15:00 150

Поздней ночью в полицию обратилась калужанка, у которой неизвестный вырвал сумку на улице и скрылся в направлении площади Победы, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа.

В сумке находилось 20 тысяч рублей. Используя данные с камер наружного наблюдения, сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался гражданин ближнего зарубежья, недавно приехавший в Калугу.

Сейчас решается, какая мера пресечения будет ему избрана.

Фото: pxhere.com.