Грабитель вырвал сумочку у калужанки

Поздней ночью в полицию обратилась калужанка, у которой неизвестный вырвал сумку на улице и скрылся в направлении площади Победы, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа.
В сумке находилось 20 тысяч рублей. Используя данные с камер наружного наблюдения, сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался гражданин ближнего зарубежья, недавно приехавший в Калугу.
Сейчас решается, какая мера пресечения будет ему избрана.
Фото: pxhere.com.
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