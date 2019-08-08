Телефонный хулиган получил три года условно

Сухиничский районный суд вынес приговор 23-летнему молодому человеку за ложный звонок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Житель Сухиничей дважды позвонил по телефону единой службы спасения и сообщил о минировании средней школы №12. После проверки никаких взрывных устройств ни в школе, ни на ее территории не обнаружено.
За свой хулиганский поступок молодой человек получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года..
Фото: pxhere.com.
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