Телефонный хулиган получил три года условно

08.08.2019 14:00 165

Сухиничский районный суд вынес приговор 23-летнему молодому человеку за ложный звонок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Житель Сухиничей дважды позвонил по телефону единой службы спасения и сообщил о минировании средней школы №12. После проверки никаких взрывных устройств ни в школе, ни на ее территории не обнаружено.

За свой хулиганский поступок молодой человек получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года..

Фото: pxhere.com.