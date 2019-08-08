Под Медынью столкнулись две иномарки

08.08.2019 12:15 231

Сегодня около 11 часов на 15 километре автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись автомобили «Форд» и «Рено», сообщает пресс-служба регионального МЧС 8 августа.

В этой аварии есть пострадавший, ему оказывали помощь сотрудники скорой помощи. Также на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.