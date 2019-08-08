В Обнинске построят «Кванториум»

08.08.2019 10:50 243

На строительство детского технопарка «Кванториум» в Обнинске в 2020 году выделено 50 миллионов рублей по программе развития наукоградов, сообщается на сайте администрации Обнинска.

Строительство технопарка в Обнинске начнется в 2020 году. На базе «Кванториума» откроется ряд лабораторий с новейшим оборудованием. Также Центр развития творчества детей и юношества «Эврика» рассматривает возможность взаимодействия с обнинскими исследовательскими институтами. На их площадках одаренные дети смогут получать научный опыт в практических условиях.