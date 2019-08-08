Бездонная лужа стала памятником природы

08.08.2019 10:48 411

Болото Бездонная Лужа расположено юго-восточнее деревни Никольское и юго-западнее деревни Суборовка Спас-Деменского район и представляет собой болото переходного типа, в центре которого находится озеро Бездонное. Болото Бездонная Лужа- живописный, хорошо сохранившийся природный комплекс, на котором есть редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу. Придание болоту Бездонная Лужа правового статуса особо охраняемой природной территории позволит сохранить уникальный природный комплекс, имеющий особую эстетическую, научную и рекреационную ценность для жителей Спас-Деменского района Калужской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Фото: министерство природы и экологии Калужской области.



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