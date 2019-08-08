В Калуге этим утром горела квартира

08.08.2019 10:45 516

Этим утром в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Спартака в Калуге. Горела квартира, сообщает пресс-служба регионального МЧС 8 августа. Чтобы потушить возгорание, на место выехали 4 машины и 12 человек. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.



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