Мужчина ответит за кражу денег с чужих счетов

Житель Малоярославца предстанет перед судом за серию краж, которые он совершил с чужих банковских карт, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа.
24-летний молодой человек связывался с продавцами различных товаров через известный сайт, якобы желая приобрести вещи. По телефону он обещал продавцу перевести деньги и узнавал не только номера банковских карт, но и коды доступа в личный кабинет.
Воспользовавшись данной информацией, мужчина смог списать больше 50 тысяч рублей с чужих счетов.
Деньги он потом обналичил в банкомате и потратил.
Фото: pxhere.com.
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