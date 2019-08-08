Мужчина ответит за кражу денег с чужих счетов

08.08.2019 10:14 50

Житель Малоярославца предстанет перед судом за серию краж, которые он совершил с чужих банковских карт, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа.

24-летний молодой человек связывался с продавцами различных товаров через известный сайт, якобы желая приобрести вещи. По телефону он обещал продавцу перевести деньги и узнавал не только номера банковских карт, но и коды доступа в личный кабинет.

Воспользовавшись данной информацией, мужчина смог списать больше 50 тысяч рублей с чужих счетов.

Деньги он потом обналичил в банкомате и потратил.

Фото: pxhere.com.