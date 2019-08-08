Два друга ответят суду, зачем сдали чужую машину на металлолом

08.08.2019 09:30 131

В Боровском районе закончено расследование уголовного дело по статье «Кража». Перед судом предстанут два приятеля, которые увидели незапертый автомобиль с ключами зажигания внутри.

Сначала они покатались по городу, а потом решили сдать авто на металлолом, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа. За чужую машину они получили 9 тысяч рублей, предварительно предоставив документы на нее-они тоже были неосмотрительно оставлены владельцем в салоне.

Когда хозяин авто утром обнаружил пропажу, то обратился в полицию и оценил причиненный ему ущерб в 50 тысяч.

Фото: pxhere.com.