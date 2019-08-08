Возлюбленный обокрал свою девушку

08.08.2019 09:49 122

Калужанка обратилась в полицию, заметив, что в ее квартире стали регулярно пропадать вещи, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 августа. А именно: видеоприставки, роутер, телефон, люстра, золотое кольцо и деньги.

Последние три месяца девушка проживала вместе с 25-летним мужчиной. Его-то и решили проверить полицейские. Как выяснилось, возлюбленный потерпевшей уже был судим за кражи. Признался в содеянном он и в этот раз, объяснив это влиянием старых привычек. Против мужчины возбудили два уголовных дела.

Фото: pexels.com.