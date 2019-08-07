Пятерых фермеров уличили в неправильной утилизации отходов

07.08.2019 19:21 249

Прокуратура Хвастовичского района совместно со специалистом комитета ветеринарии проверили местные фермерские хозяйства. Выяснилось, что пять хозяйствующих субъектов утилизируют биологические отходы с нарушением требований ветеринарно-санитарных правил. По данным фактам комиссия составила протоколы. Материалы проверок направили в прокуратуру района для возбуждения административных дел, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в среду, 7 августа. Фото: Pixabay.com



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