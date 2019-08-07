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Пятерых фермеров уличили в неправильной утилизации отходов

07.08.2019 19:21 0 249
Пятерых фермеров уличили в неправильной утилизации отходов

Прокуратура Хвастовичского района совместно со специалистом комитета ветеринарии проверили местные фермерские хозяйства.

Выяснилось, что пять хозяйствующих субъектов утилизируют биологические отходы с нарушением требований ветеринарно-санитарных правил.

По данным фактам комиссия составила протоколы.

Материалы проверок направили в прокуратуру района для возбуждения административных дел, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в среду, 7 августа.

Фото: Pixabay.com


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