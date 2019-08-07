Неизвестный охотник отстреливает уток на городском пляже в Обнинске

07.08.2019 18:27 48

Обнинские моржи, купающиеся на городском пляже, стали замечать, что количество диких уток, которые с ними соседствуют, стало резко сокращаться.

Один из членов общества рассказал журналистам, что в окрестностях видели гражданина с ружьем, который, по всей видимости, и занимается отстрелом.

В ближайшее время обеспокоенные моржи планируют обратиться по этому поводу в полицию, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 7 августа.

«Самое неприятное то, что этого охотника, возможно, даже и не накажут»,- сетуют горожане.

Фото: Pixabay.com