Москвич «отделался» принудительными работами за совершение 4 преступлений

08.08.2019 08:10 189

30-летний житель московской области попытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой на одной из заправок на «Киевской» трассе, где и был задержан полицейским.

Находясь в отделении, мужчина предложил взятку стражу порядка в 10 000 рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что кроме прочего, задержанный совершил две кражи из сетевых магазинов.

В итоге, фигурант предстал перед судом по обвинению в покушении на сбыт поддельных денег, мелком взяточничестве и кражах, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 7 августа.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд, учитывая это обстоятельство, назначил виновному 2 года и 2 месяца принудительных работ.

Фото: Pixabay.com