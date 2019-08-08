Калужанин получил условный срок за покупку оружия через соцсеть

08.08.2019 06:58 264

37-летний житель Жуковского района приобрел через соцсеть самодельно изготовленное оружие и боеприпасы к нему.

Стражи порядка изъяли у правонарушителя пистолет-револьвер, ствол для стрельбы патронами и боеприпасы к ним.

Мужчина свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 7 августа.

Суд учел это и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно.

Фото: Pixabay.com