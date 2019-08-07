Спасатели проверят школы к новому учебному году

07.08.2019 13:48 254

На территории области расположено 333 школы. Все они оборудованы автоматическими системами оповещения о пожаре, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 7 августа.

Сигнал о срабатывании сразу поступает в Кризисный центр МЧС.

Сотрудниками управления уже начата проверка пожарной безопасности школ к новому учебному году.

На сегодняшний день проинспектировано 38 учреждений.

С 1 по 10 сентября во всех школах области планируется провести учебные эвакуации детей в случае возможного пожара.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.