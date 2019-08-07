Рейнджеры заповедника пресекли 31 нарушение за июль

Инспекторы нацпарка «Угра» в ходе патрулирования территории в июле зафиксировали 31 нарушение, сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 6 августа.
Так, в ходе рейда, парковые рейнджеры совместно с полицейскими задержали браконьеров, устанавливающих сети. В отношении граждан возбудили уголовное дело.
Другая группа инспекторов обнаружила двух подводных охотников. У нарушителей изъяли ружья.
Кроме того, была остановлена группа, сплавляющаяся на плотах с установленным гидромотором. Мотор изъяли.
Самыми частыми нарушениями, по прежнему, являются: заезд на автомобилях в водоохранную зону и установка палаток вне оборудованных мест.
Фото: пресс-служба нацпарка «Угра»
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