Рейнджеры заповедника пресекли 31 нарушение за июль

07.08.2019 11:46 126

Инспекторы нацпарка «Угра» в ходе патрулирования территории в июле зафиксировали 31 нарушение, сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 6 августа.

Так, в ходе рейда, парковые рейнджеры совместно с полицейскими задержали браконьеров, устанавливающих сети. В отношении граждан возбудили уголовное дело.

Другая группа инспекторов обнаружила двух подводных охотников. У нарушителей изъяли ружья.

Кроме того, была остановлена группа, сплавляющаяся на плотах с установленным гидромотором. Мотор изъяли.

Самыми частыми нарушениями, по прежнему, являются: заезд на автомобилях в водоохранную зону и установка палаток вне оборудованных мест.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра»