Суд запретил продажу сигарет в одном из сетевых магазинов Калуги

07.08.2019 11:20 228

Роспотребнадзор обратился с иском в суд, требуя прекратить продажу сигарет в одном из сетевых магазинов Калуги, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

Сотрудники управления установили, что данный супермаркет располагается на расстоянии менее 100 метров от детского сада.

Таким образом, продажа табачных изделий в этом торговом помещении является нарушением закона «Об охране здоровья граждан от воздействий окружающего табачного дыма».

Суд исковые требования поддержал и постановил прекратить продажу табачных изделий в торговой точке.

Фото: Pixabay.com