Калужанин накупил продуктов и алкоголя на 7 тысяч по чужой карте

07.08.2019 10:54 157

В отделение полиции Калуги обратилась женщина с заявлением о краже денег с ее банковской карты, сообщила пресс-служба МВД в среду, 7 августа.

Оперативники «по горячим следам» задержали 40-летнего местного жителя.

По версии следствия, подозреваемый обнаружил забытую кредитку в одном из банкоматов города.

Не теряя времени, злоумышленник направился за покупками по магазинам.

Мужчина успел потратить 7 000 рублей с чужой карты, приобретя продукты и алкоголь.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.