Завтра несколько улиц Калуги останутся без воды

Завтра в связи с проведением технологического подключения нового водовода по ул. Колхозной с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по следующим адресам:

- ул. Пухова, от дома №1 до дома №17,

- ул. Колхозная (частный сектор),

- пер. Колхозный (частный сектор),

- ул. Кирпичная (частный сектор),

- проезд Колхозный (частный сектор),

- пер. первый Брусничный,

- пер. второй Брусничный (частный сектор),

- пер. Черепичный (частный сектор),

- пер. Труда (частный сектор),

- ул. Рубежная,

- ул. Высокая, 2, 2а, 4,

- ул. Высокая (частный сектор).

Будет организован подвоз питьевой воды, сообщается на сайте Городской Управы Калуги.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться по телефону 211-112.

Фото: pxhere.com.