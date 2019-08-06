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За Калужскую область можно проголосовать на престижном конкурсе National Geographic Traveler

06.08.2019 16:09 0 187
За Калужскую область можно проголосовать на престижном конкурсе National Geographic Traveler

Журнал National Geographic Traveler проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.

Это делается для того, чтобы определить лучшие туристические направления, авиакомпании, тревел-сервисы, передачи о путешествиях, круизные компании, отели. Онлайн-голосование проходит c 29 июня по 12 октября этого года по 24 основным номинациям. Калужская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых».

Участником голосования может стать любой в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте организатора с помощью учетной записи в одной из социальных сетей: VK или Facebook.


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