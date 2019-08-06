За Калужскую область можно проголосовать на престижном конкурсе National Geographic Traveler

06.08.2019 16:09 187

Журнал National Geographic Traveler проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.

Это делается для того, чтобы определить лучшие туристические направления, авиакомпании, тревел-сервисы, передачи о путешествиях, круизные компании, отели. Онлайн-голосование проходит c 29 июня по 12 октября этого года по 24 основным номинациям. Калужская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых».

Участником голосования может стать любой в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте организатора с помощью учетной записи в одной из социальных сетей: VK или Facebook.