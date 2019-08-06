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Кировчанин продал украденный велосипед

06.08.2019 15:39 0 160
Кировчанин продал украденный велосипед

В Кирове задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в краже велосипеда, сообщает пресс-служба регионального УМВД 6 августа.

Двухколесный транспорт был угнал с лестничной площадки, где его оставила местная жительница. Когда подозреваемого в краже задержали, он признался, что успел продать велосипед, а  деньги уже потратил.

Теперь мужчине за кражу велосипеда стоимостью 3000 рублей грозит лишение свободы на 2 года.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: кража полиция
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