Калужанин разбил автомобиль друга и бросил его

06.08.2019 14:30 245

В полицию обратился калужанин, который рассказал, что у него угнали машину, сообщает пресс-служба областного УМВД 6 августа.

Как рассказал мужчина, свою иномарку он оставил в гараже у приятеля, чтобы тот ее починил. Но ни машины, ни приятеля-механика найти не удалось. Полицейские задержали 31-летнего мужчину и он рассказал, что как только получил деньги за ремонт авто, решил их потратить на спиртное. А выпив, прокатился по городу, но врезался в препятствие и бросил машину на одной из улиц Калуги. Сам же пошел домой спать, отключив мобильный телефон.

За свои действия горе-механик рискует лишиться свободы на 5 лет.

Фото: pxhere.com.