Калужанин разбил автомобиль друга и бросил его

В полицию обратился калужанин, который рассказал, что у него угнали машину, сообщает пресс-служба областного УМВД 6 августа.
Как рассказал мужчина, свою иномарку он оставил в гараже у приятеля, чтобы тот ее починил. Но ни машины, ни приятеля-механика найти не удалось. Полицейские задержали 31-летнего мужчину и он рассказал, что как только получил деньги за ремонт авто, решил их потратить на спиртное. А выпив, прокатился по городу, но врезался в препятствие и бросил машину на одной из улиц Калуги. Сам же пошел домой спать, отключив мобильный телефон.
За свои действия горе-механик рискует лишиться свободы на 5 лет.
Фото: pxhere.com.
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