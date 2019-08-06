Суд накажет автомобильного вора сразу по четырем статьям

45-летний житель Ферзиковского района предстанет перед судом сразу по четырем статьям- попытка угона, кража имущества, кража документов и умышленное повреждение чужого имущества, сообщает пресс-служба регионального УМВД 6 августа.
Мужчина увидел в поле одинокую машину, которую хозяин хотел отбуксовать утром, и сначала попробовал завести авто. Но после неудачных попыток, решил украсть автомагнитолу, пустые канистры, аккумулятор и инструменты. При этом повредил и сам автомобиль. Напоследок прихватил свидетельство о регистрации авто, а после выбросил его в урну.
Владелец машины оценил ущерб в несколько десятков тысяч. Как выяснилось, подозреваемый успел продать часть похищенного. Какое наказание ждет предприимчивого жителя Ферзиковского района-решит суд.
Фото: pxhere.com.
|
«Шкода» сбила пешехода на улице Хрустальной 06.08.2019 13:20
4 водителя, состоящие на учете у нарколога, больше не сядут за руль 06.08.2019 13:04
Дороги Калуги отремонтируют ко Дню города 06.08.2019 12:30
Прокуратура помогла поднять зарплату трем калужанам 06.08.2019 11:52
Боровских вымогателей ждет суд 06.08.2019 11:19
Обнинские дороги почти отремонтировали 06.08.2019 10:56
Грабитель извинился за свой поступок, написав записку 06.08.2019 10:40
Роспотребнадзор научит выбирать арбузы и дыни 06.08.2019 10:07
В Перемышльском районе пропал пожилой мужчина 06.08.2019 10:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: