Суд накажет автомобильного вора сразу по четырем статьям

06.08.2019 10:58 217

45-летний житель Ферзиковского района предстанет перед судом сразу по четырем статьям- попытка угона, кража имущества, кража документов и умышленное повреждение чужого имущества, сообщает пресс-служба регионального УМВД 6 августа.

Мужчина увидел в поле одинокую машину, которую хозяин хотел отбуксовать утром, и сначала попробовал завести авто. Но после неудачных попыток, решил украсть автомагнитолу, пустые канистры, аккумулятор и инструменты. При этом повредил и сам автомобиль. Напоследок прихватил свидетельство о регистрации авто, а после выбросил его в урну.

Владелец машины оценил ущерб в несколько десятков тысяч. Как выяснилось, подозреваемый успел продать часть похищенного. Какое наказание ждет предприимчивого жителя Ферзиковского района-решит суд.

Фото: pxhere.com.