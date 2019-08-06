Боровских вымогателей ждет суд

06.08.2019 11:19 195

В Боровском районе завершено расследование уголовного дела по статье «Вымогательство», сообщает пресс-служба регионального УМВД 6 августа.

Мужчина ехал по одной из улиц Боровска на своем автомобиле, но, не справившись с управлением, врезался в забор одного из частных домов. Тогда два жильца этого дома решили, что виновник ДТП должен возместить им ущерб за поломанный забор и заплатить 100 тысяч рублей. Они избивали водителя и требовали написать расписку о продаже автомобиля одному из мужчин.

Разобраться во всем помогли полицейские, они возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Фото: pxhere.com.