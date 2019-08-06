Возле ИКЦ откроют «Памятник потерянному времени»

06.08.2019 09:27 251

17 августа в 11 часов на территории ИКЦ пройдет открытие инсталляции «Памятник потерянному времени».

Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.

Помимо презентации памятника в этот день пройдет квест "Безвредные советы" от Школы Лиза Алерт по безопасности для детей от 5 до 10 лет. Детям расскажут, как вести себя, если они потерялись в лесу, городе, в торговом центре. Квест начнется в 12 часов, в это же время для родителей проведут родительское собрание, чтобы ответить на подобные вопросы.

Зарегистрироваться для участия в квесте можно в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети.