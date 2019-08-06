В Перемышльском районе пропал пожилой мужчина

06.08.2019 10:00 200

74-летний Петр Закурко пропал в Перемышльском районе 5 августа, сообщается в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». Сбор волонтеров, желающих присоединиться к поиску, был орагнизован этой ночью в деревне Михайловское.

Присоединиться к поискам можно, написав координаторам отряда.

Кстати, также этой ночью искали потерявшуюся женщину в Дзержинском районе. Сбор также был в час ночи, но уже утром в группе отряда появились долгожданные слова- «Найдена! Жива!»

Фото: добровольный поисковый отяд «Лиза Алерт».