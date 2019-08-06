В Перемышльском районе пропал пожилой мужчина

74-летний Петр Закурко пропал в Перемышльском районе 5 августа, сообщается в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». Сбор волонтеров, желающих присоединиться к поиску, был орагнизован этой ночью в деревне Михайловское.
Присоединиться к поискам можно, написав координаторам отряда.
Кстати, также этой ночью искали потерявшуюся женщину в Дзержинском районе. Сбор также был в час ночи, но уже утром в группе отряда появились долгожданные слова- «Найдена! Жива!»
Фото: добровольный поисковый отяд «Лиза Алерт».
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