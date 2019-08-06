Обнинские дороги почти отремонтировали

06.08.2019 10:56 167

О ходе ремонтных работ на дорогах наукограда рассказали на планерке в администрации города. На 100% выполнены работы на Самсоновском проезде и улицах Жолио-Кюри, Кончаловского, Королева, Университетская, Гагарина, Жукова и участок ул. Кутузова от Пионерского проезда до Пяткинского. На указанных улицах осталось нанести разметку и на некоторых сделать съезды.

На проспекте Ленина работы по установке бордюров выполнены на 90%, ремонт колодцев – на 20%. По графику, работы должны быть завершены до 23 августа. Немного отстает от графика подрядчик на улице Калужской: к нему могут применить штрафные санкции.

Кроме того, состоялся конкурс и определился подрядчик по ремонту участка ул. Кутузова от Пионерского проезда до проспекта Ленина. Через 10 дней будет заключен договор, и начнутся работы, сообщается на сайте обнринской администрации.

Фото: pxhere.com.