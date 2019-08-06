Обнинские дороги почти отремонтировали

О ходе ремонтных работ на дорогах наукограда рассказали на планерке в администрации города. На 100% выполнены работы на Самсоновском проезде и улицах Жолио-Кюри, Кончаловского, Королева, Университетская, Гагарина, Жукова и участок ул. Кутузова от Пионерского проезда до Пяткинского. На указанных улицах осталось нанести разметку и на некоторых сделать съезды.
На проспекте Ленина работы по установке бордюров выполнены на 90%, ремонт колодцев – на 20%. По графику, работы должны быть завершены до 23 августа. Немного отстает от графика подрядчик на улице Калужской: к нему могут применить штрафные санкции.
Кроме того, состоялся конкурс и определился подрядчик по ремонту участка ул. Кутузова от Пионерского проезда до проспекта Ленина. Через 10 дней будет заключен договор, и начнутся работы, сообщается на сайте обнринской администрации.
Фото: pxhere.com.
|
«Шкода» сбила пешехода на улице Хрустальной 06.08.2019 13:20
4 водителя, состоящие на учете у нарколога, больше не сядут за руль 06.08.2019 13:04
Дороги Калуги отремонтируют ко Дню города 06.08.2019 12:30
Прокуратура помогла поднять зарплату трем калужанам 06.08.2019 11:52
Боровских вымогателей ждет суд 06.08.2019 11:19
Суд накажет автомобильного вора сразу по четырем статьям 06.08.2019 10:58
Грабитель извинился за свой поступок, написав записку 06.08.2019 10:40
Роспотребнадзор научит выбирать арбузы и дыни 06.08.2019 10:07
В Перемышльском районе пропал пожилой мужчина 06.08.2019 10:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: