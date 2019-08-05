«Семерка» и «Фольксваген» столкнулись в Медыни

05.08.2019 17:13 222

В понедельник, 5 августа, в 15:12 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Медыни. Автомобили «ВАЗ-2107» и «Фольксваген» столкнулись на улице Садовой. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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