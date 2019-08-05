Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 05 августа
$ 64.64 0.81
71.71 1.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

«Семерка» и «Фольксваген» столкнулись в Медыни

05.08.2019 17:13 0 222
«Семерка» и «Фольксваген» столкнулись в Медыни

В понедельник, 5 августа, в 15:12 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Медыни.

Автомобили «ВАЗ-2107» и «Фольксваген» столкнулись на улице Садовой.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Новую плотину построили на Поповском роднике 05.08.2019 20:55

«Ниссан» сбил прохожего на Советской улице в Калуге 05.08.2019 20:29

Злостный алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ 05.08.2019 20:14

39-летнего педофила осудили на 13 лет «строгача» 05.08.2019 17:07

Директора автомастерской оштрафовали на 20 тысяч 05.08.2019 16:31

Бесплатные правовые консультации проведут в Козельске 05.08.2019 16:11

Обнинские волейболистки взяли очередное «золото» 05.08.2019 14:21

«Пятнадцатая» сбила пешехода на Максима Горького 05.08.2019 14:20

Главврач обнинской больницы вспылил, но потом извинился 05.08.2019 14:08

Калужанке грозит 2 года тюрьмы за несдержанность в споре 05.08.2019 13:07

Народные новости
2751 14
victor61
3237 2
pozor
1102 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

Стенд информационный – простой способ узнать последние новости

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.