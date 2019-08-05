Директора автомастерской оштрафовали на 20 тысяч

05.08.2019 16:31 365

Мосальская прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства об охране труда в одной из автомастерских района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 5 августа.

Так, в организации отсутствовали журналы инструктажа и сами инструкции по охране труда.

Кроме того, выявили отсутствие карточек учета выдачи спецодежды и спецобуви, и другие нарушения.

По итогам проверки возбудили два административных дела.

В результате, должностное лицо дисциплинарно наказали, гендиректора автомастерской оштрафовали на 20 тысяч рублей, нарушения устранили.

Фото: Pixabay.com