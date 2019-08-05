Злостный алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ

05.08.2019 20:14 92

Калужанин задолжал 270 тысяч по алиментам на своего ребенка.

Приставы применили к должнику различные меры принудительного взыскания, однако мужчина долг не оплачивал.

Тогда неплательщику назначили 30 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 5 августа.

Должник отработал положенное время, но погашать долг снова не стал.

Через несколько месяцев в отношении гражданина возбудили уголовное дело. Только после этого мужчина сообщил приставу, что устроился на работу.

Сотрудник ведомства отправил работодателю исполнительный лист.

Однако избежать уголовного наказания алиментщику не удалось. Суд назначил ему 7 месяцев исправительных работ.

Фото: Pixabay.com