365 калужан покусали клещи за прошлую неделю

05.08.2019 12:24 122

За прошедшую неделю 365 калужан обратились в медучреждения области с укусами клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 5 августа. Из числа пострадавших – 85 детей. За тот же период лаборанты проверили 369 экземпляров паразитов, снятых с людей. 102 из них оказались носителями болезни Лайма. Фото: Pixabay.com



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