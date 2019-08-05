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365 калужан покусали клещи за прошлую неделю

05.08.2019 12:24 0 122
365 калужан покусали клещи за прошлую неделю

За прошедшую неделю 365 калужан обратились в медучреждения области с укусами клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 5 августа.

Из числа пострадавших – 85 детей.

За тот же период лаборанты проверили 369 экземпляров паразитов, снятых с людей.

102 из них оказались носителями болезни Лайма.

Фото: Pixabay.com


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