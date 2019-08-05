Товаровед ломбарда стала фигурантом уголовного дела

05.08.2019 11:29 226

21-летняя товаровед одного из калужских ломбардов в течение трех месяцев забирала из кассы деньги, используя фальшивые закладные документы.

Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 5 августа.

Фигурантке грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.