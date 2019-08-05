Детеныша лемура спасли в Парке птиц

05.08.2019 10:17 254

В семье кошачьих лемуров в Парке птиц появилось потомство.

С первых дней мать и тетка детеныша принялись слишком усердно вылизывать малыша, из-за чего у новорожденного начались проблемы с кожей.

Зоологам пришлось забрать маленького лемурчика на искусственное вскармливание, чтобы он не погиб от излишних стараний любящих родственников, сообщается на страничке парка Вконтакте в воскресенье, 4 августа.

Сейчас малышу уже месяц, он чувствует себя хорошо, растет и развивается.

Фото: Парк Птиц «Воробьи».