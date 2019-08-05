Житель Боровска предстанет перед судом за пьяный грабеж

05.08.2019 10:21 169

41-летний житель Боровска, будучи «под градусом», зашел в магазин и попросил продавщицу отпустить ему спиртное в долг.

Женщина отказалась. Тогда пьяный покупатель ударил даму кулаком в лицо, взял два стакана с водкой с прилавка, засунул в карман куртки и ушел.

Потерпевшая вызвала полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого недалеко от магазина, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 4 августа.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.