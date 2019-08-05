«Водоканал» срочно ремонтирует очистные Сосенского

05.08.2019 09:05 263

Очистные сооружения в Сосенском за 40 лет эксплуатации достигли критических показателей.

В этой связи руководство «Водоканала» запустило срочную реконструкцию объекта, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 2 августа.

Специально созданная бригада уже приступила к работам. Планируется, что отремонтированный комплекс заработет к концу года.

Проведенная реконструкция значительно улучшит качество очистки стоков, поступающих в Жизру.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».