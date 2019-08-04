Три машины столкнулись на «Киевке» в субботу

04.08.2019 10:46 205

Около двух часов дня в субботу, 3 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе.

На 230 километре Киевской трассы столкнулись три автомобиля: легковушки Daewoo Nexia и Ford, и грузовик MAN.

В результате аварии один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада медиков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.