«Фольксваген» вылетел в кювет и перевернулся на «Варшавке»

04.08.2019 10:39 172

В субботу, 3 августа, в 12:30 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе. Автомобиль Volkswagen вылетел в кювет и опрокинулся на 91 километре трассы А-130. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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