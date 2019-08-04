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Боровские полицейские раскрыли дело о похищении иномарки

04.08.2019 10:31 0 223
Боровские полицейские раскрыли дело о похищении иномарки

В полицию Боровского района обратился местный житель с заявлением о похищении автомобиля.

Иномарка была припаркована возле дома потерпевшего.

Оперативники установили, что кражу совершил 31-летний ранее судимый гражданин.

По версии следствия, подозреваемый, находясь «под градусом», приметил в одном из дворов автомобиль.

Машина оказалась не заперта. Преступник сел за руль, замкнул провода замка зажигания, завел двигатель и уехал.

Покатавшись, гражданин бросил авто в лесополосе.

В отношении подозреваемого было возбуждено дело по статье «Кража».

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com


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