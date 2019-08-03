26-летний боровчанин предстанет перед судом за покупку наркотиков

Сотрудники ГИБДД Малоярославецкого района обнаружили пакет с неизвестным веществом в пепельнице автомобиля у 26-летнего жителя Боровска.
Экспертиза показала, что в свертке находилось 17 грамм амфетамина.
В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 3 августа.
По версии следствия, фигурант приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом через «закладку» для личного использования.
Следствие по делу закончено. Материалы переданы в суд.
Фото: Pixabay.com
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