26-летний боровчанин предстанет перед судом за покупку наркотиков

03.08.2019 14:51 108

Сотрудники ГИБДД Малоярославецкого района обнаружили пакет с неизвестным веществом в пепельнице автомобиля у 26-летнего жителя Боровска.

Экспертиза показала, что в свертке находилось 17 грамм амфетамина.

В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 3 августа.

По версии следствия, фигурант приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом через «закладку» для личного использования.

Следствие по делу закончено. Материалы переданы в суд.

Фото: Pixabay.com