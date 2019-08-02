Обнинские разработки не дадут замерзнуть сахалинским машинистам

Высокопрочное электрообогреваемое остекление производства ОНПП «Технология» установлено в кабинах машинистов первых трех рельсовых автобусов РА 3, которые отправились на Сахалин для выполнения пассажирских перевозок. До конца этого года предприятие поставит вагоностроительному заводу еще пять комплектов.
Лобовое остекление является уникальным: высокопрочный панорамный триплекс длиной 2,3 метра, высотой 1,5 метра выполнен из листового силикатного стекла и имеет максимально увеличенную зону обзора машиниста. Наличие электрообогрева дает возможность комфортно и безопасно эксплуатировать технику в любых климатических условиях. Первые три рейсовых автобуса уже в ближайшее время начнут осуществлять перевозку пассажиров на острове Сахалин, сообщается на сайте администрации наукограда.
Фото: ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
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