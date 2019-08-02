В Обнинске пропал 40-летний мужчина

02.08.2019 09:45 262

В Калужской области ищут 40-летнего Виктора Круглова из Обнинска. Последний раз мужчину видели 27 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает добровольный поисковый отряд « Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, можно связаться с волонтерами поискового отряда по телефону: 8-800-700-54-52.

Фото: добровольный поисковый отряд « Лиза Алерт».