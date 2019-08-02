Фальшивомонетчики предстанут перед судом

02.08.2019 11:07 161

Жители соседних регионов- 30-летний мужчина и 22-летняя девушка предстанут перед судом за сбыт фальшивых купюр.

По данным следствия, парочка через интернет приобрела несколько поддельных пятитысячных купюр. Сначала фальшивкой они расплатились с мужчиной, который торговал стеклоомывающей жидкостью. А потом таким же образом рассчитались в одном из кафе Балабаново. Когда продавцы обнаружили у себя поддельные банкноты, то сразу же обратились в полицию, сообщает пресс-служба регионального МВД 2 августа.

Фото: pxhere.com.