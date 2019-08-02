Автомобильные воры предстанут перед судом

02.08.2019 10:02 164

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту серии краж из автомобилей, сообщает пресс-слжуба областного УМВД. Трое фигурантов разбивали стекла в машинах и воровали оттуда деньги и различные вещи. Поймать злоумышленников помогла сигнализация в одном из авто: хозяин машины увидел подозрительных людей и обратился в полицию. Суд решит, какое наказание понесут ночные воры. Фото: pxhere.com.



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