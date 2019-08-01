«УАЗ Патриот» и «четверка» столкнулись в Перемышльском районе

01.08.2019 19:00 130

В четверг, 1 августа, в 17:42 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. Автомобили «УАЗ Патриот» и «ВАЗ-2104» столкнулись на 10 километре автодороги «Калуга-Перемышль-Погореловка». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 11 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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