«УАЗ Патриот» и «четверка» столкнулись в Перемышльском районе

В четверг, 1 августа, в 17:42 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.
Автомобили «УАЗ Патриот» и «ВАЗ-2104» столкнулись на 10 километре автодороги «Калуга-Перемышль-Погореловка».
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 11 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
|
Некоторые дома Калуги и пригороды временно обесточат в пятницу 01.08.2019 20:37
18 видов птиц перестали создавать гнезда в нашей области 01.08.2019 18:20
Пожарные потренировались спасать рабочих с автозавода 01.08.2019 18:01
«Шкода» сбила пешехода возле городского кладбища 01.08.2019 17:42
137 детей родилось в июле в Обнинске 01.08.2019 17:41
Отчим изрубил топором пасынка и получил 9 лет колонии 01.08.2019 15:44
Бывшую чиновницу осудили на 3 года условно за подарок сыну 01.08.2019 15:34
Калужанка «увела» 75 тысяч с чужой карты 01.08.2019 15:10
Продавец заплатил 133 тысячи за обман покупателя 01.08.2019 15:08
Жители центральных улиц Калуги временно остались без воды 01.08.2019 12:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: