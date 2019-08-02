Дачники обнаружили «плакучую» ель под Обнинском

02.08.2019 06:59 684

Необычная «плакучая» ель была обнаружена дачниками недалеко от деревни Дроздово под Обнинском, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 1 августа.

Это хвойное дерево называется Ель Бревера, которая произрастает на небольшом участке в горах на границе штатов Калифорния и Орегон.

Этот вид считается один из древнейших и может достигать возраста 900 лет.

Характерные плакучие ветви появляются только по достижении дерева десяти-двадцатилетнего возраста.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.