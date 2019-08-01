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Пожарные потренировались спасать рабочих с автозавода

01.08.2019 18:01 0 153
Пожарные потренировались спасать рабочих с автозавода

Спасатели провели учения по тушению пожаров на одном из автозаводов области, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 1 августа.

По легенде возгорание произошло в лакокрасочном цехе, откуда огонь распространился на склад красок и компрессорную.

После окончания учений, начальник службы пожаротушения разобрал с личным составом допущенные ошибки.

Такие мероприятия позволят пожарным более точно действовать в случае реального ЧП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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