Пожарные потренировались спасать рабочих с автозавода

01.08.2019 18:01 153

Спасатели провели учения по тушению пожаров на одном из автозаводов области, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 1 августа.

По легенде возгорание произошло в лакокрасочном цехе, откуда огонь распространился на склад красок и компрессорную.

После окончания учений, начальник службы пожаротушения разобрал с личным составом допущенные ошибки.

Такие мероприятия позволят пожарным более точно действовать в случае реального ЧП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.