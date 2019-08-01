Отчим изрубил топором пасынка и получил 9 лет колонии

01.08.2019 15:44 215

В феврале текущего года 56-летний житель деревни Новоселки выпивал со своим пасынком. Между ними вспыхнула ссора.

Тогда мужчина взял топор и нанес 39 ударов в область головы своему приемному сыну, отчего тот скончался.

Кировский районный суд осудил убийцу на 9 лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 1 августа.

Фото: Pixabay.com.