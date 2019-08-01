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Бывшую чиновницу осудили на 3 года условно за подарок сыну

01.08.2019 15:34 1 400
Бывшую чиновницу осудили на 3 года условно за подарок сыну

Прокуратура Ферзиковского района выявила, что бывшая глава сельской администрации оформила на сына муниципальный участок в 3 500 квадратных метров.

Женщина, используя свое служебное положение, внесла сведения в похозяйственную книгу и выдала сыну выписку, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 1 августа.

Сумма ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

В отношении дамы возбудили уголовное дело. Суд назначил ей три года условно и штраф в полмиллиона.

Фото: Pixabay.com.


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