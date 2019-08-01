Калужанка «увела» 75 тысяч с чужой карты

26-летняя калужанка нашла на сайте в интернете объявление о продаже двух купальников. Она позвонила продавцу и попросила номер карты, чтобы сделать предоплату.
Позже девушка перезвонила и сообщила, что ей нужен код, который пришел смс-кой на телефон владельца, чтобы закончить перевод денег.
Получив данные, молодая женщина зашла в личный кабинет потерпевшего и в несколько этапов «увела» со счета 75 тысяч рублей.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 1 августа.
В ближайшее время девушка предстанет перед судом.
Фото: Pixabay.com.
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