Калужанка «увела» 75 тысяч с чужой карты

01.08.2019 15:10 235

26-летняя калужанка нашла на сайте в интернете объявление о продаже двух купальников. Она позвонила продавцу и попросила номер карты, чтобы сделать предоплату.

Позже девушка перезвонила и сообщила, что ей нужен код, который пришел смс-кой на телефон владельца, чтобы закончить перевод денег.

Получив данные, молодая женщина зашла в личный кабинет потерпевшего и в несколько этапов «увела» со счета 75 тысяч рублей.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 1 августа.

В ближайшее время девушка предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com.